Zwemfederatie trekt dopingzaak Nederlandse in

De 24-jarige zwemster testte in november vorig jaar tijdens de wereldbeker in Peking positief op het verboden middel tulobuterol. Hoewel Toussaint verklaarde onschuldig te zijn, startte de FINA een zaak die woensdag zou dienen in Lausanne.

Vlak voor de hoorzitting heeft de internationale federatie de zaak ingetrokken, tot opluchting van de Nederlandse rugslagspecialiste. Haar positieve test bleek te zijn veroorzaakt door een toegestane medicatie die Toussaint gebruikt. „Op het dopingcontroleformulier heb ik het gebruik van deze medicatie ook vermeld. Blijkbaar was tot op heden niet bekend dat dit middel een vals-positieve test voor tulobuterol kan veroorzaken”, zegt de dochter van voormalig olympisch kampioene Jolanda de Rover.