Analyse: Bernal bezorgt ploegmaat Thomas mentale mokerslag

VALLOIRE Het zijn eerder tikjes, dan zweepslagen. Iedere dag opnieuw, elke klim weer staat er iemand anders op die zich de sterkste toont. Alle zes overgebleven Tour-favorieten hebben reeds hun mindere momenten gekend. Er is overal gekraak te horen, posities wankelen, maar niemand van het sextet zakt er echt doorheen. Het maakt van deze Tour de France een survival of the fittest. Waarbij de Col du Galibier heeft aangetoond dat Julian Alaphilippe met de dag meer in zijn stunt gelooft en Egan Bernal op grote hoogte de gevaarlijkste klimmer is.