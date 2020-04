WTA schrapt ook het tennistoernooi van Montreal in augustus

Het evenement, de Rogers Cup, stond gepland van 10 tot en met 16 augustus. In Canada zijn evenementen, ook sportevenementen, tot en met eind augustus verboden.

Moeilijke beslissing

„De WTA herhaalt dat gezondheid en veiligheid altijd de hoogste prioriteit hebben. Het was een moeilijke beslissing en we kijken ernaar uit om in 2021 terug te zijn in Montreal”, aldus de tennisfederatie in een verklaring.

De WTA heeft voorlopig, Montreal niet meegerekend, alle tennistoernooien tot 12 juli geschrapt. „Pas volgende maand verwachten we met een update te komen voor de periode daarna”, aldus de WTA.