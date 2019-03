Ajax onder 19 uit Youth League na pingels

Brian Brobbey opende al in de zevende minuut de score voor de Amsterdammers in het Franse Lyon.

Maar in de 19e minuut kwam Lyon langszij: 1-1. Na rust gingen de Fransen gestaag verder: 2-1 in de 55e minuut. Rafia maakt vanaf pakweg de middenlijn een fantastische treffer.

De stand bleef lang 2-1 en toen Liam van Gelderen in de 89e minuut ook nog rood pakte, leek het einde verhaal voor Ajax. Daar dacht Brobbey anders over; hij maakt in de 91e minuut zomaar de 2-2, met tien man.

In de strafschopenreeks hadden allebei de teams na missers kansen om het duel op slot te schieten. Uiteindelijk trok Lyon met 6-5 aan het langste eind.