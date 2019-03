Dumoulin ’klaar om te vechten’ in Tirreno

De 28-jarige Limburger kan zich in de Italiaanse etappekoers meten met onder anderen Tour-winnaar Geraint Thomas, Primoz Roglic en Vincenzo Nibali. „Ik heb wat tijd genomen om te herstellen van mijn val in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Ik heb het rustig aan gedaan en ben nu klaar om te vechten in de Tirreno-Adriatico”, zei Dumoulin op de persconferentie, waar hij samen met Thomas, Roglic, Nibali en Julian Alaphilippe aan tafel zat.

De Giro-winnaar van 2017 eindigde twee weken geleden als zesde in de Emiraten, ondanks een val in de voorlaatste etappe. Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma, was daar de beste. „Zijn ploeg was toen heel sterk. Ze zijn hier met hetzelfde team, maar hopelijk kunnen wij woensdag beginnen met een heel sterke ploegentijdrit en van daaruit verder gaan”, zei de kopman van Team Sunweb.

Oomen

De Tirreno begint met een ploegentijdrit over 21,5 kilometer. Het parcours loopt pal langs de kust, met start en finish in Lido di Camaiore. Sunweb, met naast Dumoulin onder anderen Sam Oomen en de Ier Nicolas Roche in de ploeg, vertrekt als voorlaatste. Alleen Mitchelton-Scott komt daarna nog.