Ten Hag wil dat Ajax-spelers ’de flow’ niet meer los laten

Ten Hag weet dat het gevaar van blessures op de loer ligt, maar tegelijkertijd zorgt de huidige reeks overwinningen van Ajax ook voor een positieve ’flow’ binnen zijn groep. „De spelers moeten hier hun verantwoordelijkheid in nemen, ze moeten zorgen dat ze iedere wedstrijd klaar zijn om de strijd aan te gaan”, zegt Ten Hag een dag voor het inhaalduel met PEC Zwolle.

„Maar het zijn jonge kerels. Als ze er goed mee omgaan, dan kan dat. Dan is het ook heerlijk om in zo’n reeks van wedstrijden te zitten. Ze spelen liever een wedstrijd dan dat ze trainen. Dan kan je in een bepaalde ’flow’ terecht komen. Die moet je niet meer los laten.”

Ajax bereikte vorige week dankzij een spectaculaire zege op Real Madrid (1-4) de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van Ten Hag zette zondag ook Fortuna Sittard opzij (4-0) en treft woensdag PEC Zwolle.

Mazraoui

De trainer haalde Frenkie de Jong, Hakim Ziyech en Nicolas Tagliafico tegen Fortuna uit voorzorg eerder naar de kant. Noussair Mazraoui klaagde na afloop over zijn enkel, maar is speelklaar. „Hier en daar zijn er spelers met wat klachten”, zegt Ten Hag. „Logisch ook, met zoveel wedstrijden. We moeten dat heel goed managen. Dat geldt niet alleen voor deze week, maar eigenlijk het hele seizoen al. En de komende weken zeker.”

