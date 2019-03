Ten Kate Racing terug in Superbikekampioenschap

Teambaas Ronald ten Kate wil die namen en de datum van de rentree pas bekendmaken op 2 april tijdens een persconferentie op het TT Circuit Assen in de aanloop naar de Nederlandse ronde van het WK superbike. In de wandelgangen zingen de merken Yamaha en BMW rond, alsmede die van de Franse motorcoureur Loriz Baz.

Aan het eind van vorig seizoen kwam aan de langlopende en succesvolle samenwerking met Honda, dat in totaal maar liefst tien wereldtitels opleverde, waaronder die voor Michael van der Mark in 2014. Nadien is door het Ten Kate-team maandenlang hard gewerkt om dit seizoen toch aan de start van een van de meest competitieve motorkampioenschappen te verschijnen.