Max Verstappen over gevechten met Lewis Hamilton: ’Ik heb niets te bewijzen’

Hamilton stelde dat hij er tot dusver in is geslaagd om contacten met Verstappen ’te vermijden’. Volgens Verstappen is dat niet alleen aan de zevenvoudig wereldkampioen te danken. „Ik heb niets te bewijzen. Contact voorkomen, is iets dat van beide kanten uitkomt. We hebben het tot nu toe dus goed gedaan en laten we hopen dat het zo blijft gaan. Harde gevechten op de baan, zonder dat we eraf vliegen. Ik weet niet wat ik verder moet zeggen, we zijn toch nog niet gecrasht? Maar blijkbaar zorgt het voor veel headlines als iemand zegt dat het een ’kwestie van tijd is’.”

Max Verstappen praat bij met Lewis Hamilton Ⓒ ANP/HH

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel nam het, zittend naast hem in de persconferentie, op voor Verstappen en Hamilton. „Ik snap dat het voor buitenstaanders heel spannend is als coureurs crashen, maar tot nu toe hebben Max en Lewis het geweldig gedaan.”

Verstappen beseft dat de kwalificatiesessie zaterdag in zijn woonplaats cruciaal kan zijn. De eerste twee vrije trainingen zijn als gewoonlijk op donderdag in Monaco. „Het is zo moeilijk om hier in te halen, dus de kwalificatie is enorm belangrijk”, beseft Verstappen. „Er zijn meer stratencircuits, maar hier heb je nog veel minder ruimte voor mijn gevoel.”