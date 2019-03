Kuipers wekt binnen vijf minuten woede bij Ronaldo

De Nederlandse arbiter keurde een doelpunt van Juventus-verdediger Giorgio Chiellini af, nadat Cristiano Ronaldo was doorgegaan op Atletico-keeper Jan Oblak. De goalie had de bal nog niet klemvast, maar werd door Ronaldo dusdanig gehinderd dat Kuipers de Portugees terugfloot.

Nadat Chiellini de rebound had binnen geschoten, luisterde Kuipers nog even op zijn oor naar het oordeel van de videoscheidsrechter. Die gaf Kuipers geen ongelijk, want na kort overleg werd het spel hervat met een vrije trap voor de bezoekers. Ronaldo, die met grote ogen het gebaar maakte dat hij de bal speelde, accepteerde het oordeel van de Nederlandse arbitrage met moeite.

