Klopp houdt in München geen rekening met Premier League

De selectie zou zich dan volop kunnen richten op de nationale competitie, waar er kansen op de titel zijn. „Ik denk helemaal niet dat dit zo is”, zegt de Duitser. „Het één heeft niets met het ander te maken. Welk resultaat wij ook halen, het zal niet van invloed zijn op wat er vervolgens in de Premier League gebeurt. En zelfs als dat wel het geval was, zouden we toch nog voluit gaan. Een wedstrijd als deze wil iedereen winnen. Je kan nu eenmaal niet met anderhalf been voetballen.”

Verloren uitwedstrijden

Op Anfield bleef het in de eerste ontmoeting 0-0. Liverpool, dat in 1990 voor het laatst kampioen van Engeland werd, verloor in de huidige Europese campagne al uitwedstrijden bij Napoli, Rode Ster en Paris Saint-Germain. Vorig seizoen bereikte Liverpool de finale van de Champions League, waarin Real Madrid te sterk was.