Coppa Italia: De Roon en Hateboer verliezen met Atalanta

Het winnende doelpunt viel in de 84e minuut en kwam op naam van de Spanjaard Pol Lirola. De thuisclub, de nummer veertien van de Serie A, speelde op dat moment met tien man. De Argentijn Germán Pezzella moest in de zeventigste minuut van het veld na zijn tweede gele kaart.

Patrick Cutrone, overgekomen van Wolverhampton Wanderers, opende in de twaalfde minuut de score voor Fiorentina. Josip Ilicic maakte na ruim een uur tegen zijn oude club gelijk. Hateboer, De Roon en Gosens speelden bij Atalanta, dat momenteel vierde staat in de Serie A, de gehele wedstrijd.

Later op de woensdag worden de laatste achtste finales in de Coppa Italia gespeeld. Om 18.00 uur trapt AC Milan met Zlatan Ibrahimovic af tegen SPAL. En om 20.45 uur komt Matthijs de Ligt met Juventus in actie tegen Udinese. AS Roma sluit donderdag de bekerronde af tegen Parma.

Uitslagen en programma

Torino - Genoa 1-1 (5-3, na pen.)

Napoli - Perugia 2-0

Lazio - Cremonese 4-0

Inter - Cagliari 4-1

Fiorentina - Atalanta 2-1

AC Milan - SPAL

Juventus - Udinese

Parma - AS Roma