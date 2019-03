Manchester City vernedert Bruma en Schalke: 7-0!

Voor Bruma persoonlijk werd het weerzien met Engeland (waar hij speelde voor Chelsea en Leicester City) er eentje om heel snel te vergeten. De verdediger veroorzaakte na 35 minuten spelen een strafschop, toen hij Bernardo Silva belette een voorzet van Ilkay Gündogan binnen te lopen. Er werd nog door de videoscheidsrechter gekeken naar de beslissing van scheidsrechter Clément Turpin, maar de bal ging toch op de stip.

Panenka

Met een prachtige ’Panenka’ opende Sergio Agüero de score. Drie minuten later maakte de Argentijn al zijn tweede treffer en ook daarbij zag Bruma er niet goed uit. Raheem Sterling hakte de bal vanaf de achterlijn terug op Agüero, die zich langs Bruma frommelde en de 2-0 via de benen van doelman Ralf Fährmann binnen schoot. Drie minuten voor rust werd het ook nog 3-0, toen Leroy Sané door oud-PSV’er Oleksandr Zinchenko werd weggestoken en beheerst binnen schoof.

En waar Sané de derde City-treffer zelf maakte, ontpopte hij zich in de tweede helft tot man van de assist. De Duitser bediende Sterling, Bernardo Silva en invaller Phil Foden alle drie op maat voor een doelpunt. Het slotakkoord was voor een andere invaller, Gabriel Jesus, die via de blunderende Fährmann de 7-0 eindstand op het scorebord zette.