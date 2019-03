Juve na ’grote Ronaldo-show’ naar kwartfinales Champions League

Björn Kuipers was de scheidsrechter voor het Zuid-Europese onderonsje en de Nederlandse leidsman deed meteen in de openingsfase van zich spreken. Giorgio Chiellini dacht na vier minuten de 1-0 al binnen te schieten, maar Kuipers keurde de goal af omdat Ronaldo doelman Jan Oblak had gehinderd. Het kwam Kuipers op woedende protesten van de Juventus-spelers te staan, maar de arbiter kreeg steun van de videoscheidsrechter en bleef bij zijn beslissing.

Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci en Cristiano Ronaldo belagen Björn Kuipers, die de treffer van laatstgenoemde afkeurt. Ⓒ Reuters

Juanfran afgetroefd

Kort na het beginsignaal was Juventus ook al dicht bij de 1-0 geweest, maar Blaise Matuidi zag zijn schot smoren in de Spaanse doelmond. Na een klein half uur spelen kwam de zo vurig gewenste openingstreffer voor de Italianen er toch. Ronaldo dook vol fanatisme naar een scherpe voorzet van Federico Bernardeschi en kopte de 1-0 bij de tweede paal binnen. Juanfran, gelegenheidslinksback bij Atletico, liet zich aftroeven door de gretige Ronaldo.

Bernardeschi was vol zelfvertrouwen na zijn assist, want de linkshalf schoot na de 1-0 een vrije trap net over en waagde eveneens een poging met een acrobatische omhaal. Chiellini leek kort voor rust na zijn afgekeurde goal een geldige treffer te maken, maar Oblak ranselde de kopbal van de verdediger onder de lat vandaan. Het enige echte gevaar van de bezoekers was er in de blessuretijd van de eerste helft, toen Alvaro Morata een strakke voorzet van Koke over kopte.

Federico Bernardeschi beproeft zijn geluk met een acrobatische omhaal. Ⓒ Reuters

Onderonsje Kuipers en Ronaldo

In de rust was er nog een mooi onderonsje tussen Kuipers en Ronaldo, waarbij de arbiter de Portugese vedette nog eens rustig duidelijk maakte waarom zijn 1-0 geannuleerd werd. Ronaldo toonde begrip, zei ’okay’ tegen Kuipers en bracht drie minuten na de hervatting de 2-0 op het bord. ’CR7’ zette zijn hoofd tegen een voorzet van Joao Cancelo en waar Oblak redding leek te brengen, wees Kuipers eerst naar zijn horloge en daarna naar het midden. De Nederlander had op zijn klokje doorgekregen dat Oblak de bal achter de doellijn had weggeslagen.

Ook in het tweede bedrijf slaagde Atletico er zo goed als niet in om aanvallend gevaarlijk te worden. Angel Correa probeerde het met een schot dat niet ver over zeilde, maar aan de overkant kreeg Mario Mandzukic een goede kopkans op 3-0. De Kroaat struikelde de bal echter naast het doel. Vijf minuten voor tijd stak Correa namens Atletico Juventus letterlijk de helpende hand toe.

Strafschop

Bernardeschi dribbelde met de bal het strafschopgebied binnen, waarna Correa hem een duw in zijn rug gaf. Kuipers wachtte even de situatie af, maar floot vervolgens direct voor een penalty. En op het moment dat hij er moest staan, stond Ronaldo op. Met een kiezelharde strafschop in de linkerhoek liet hij Oblak kansloos en laat hij de Juventus-fans verder dromen van de eerste Champions League-winst sinds 1996.