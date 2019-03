Lach terug bij Neres na turbulente jaren

David Neres beleefde een droomweek. Ⓒ FOTO PRO SHOTS

AMSTERDAM - De passeerbeweging achter het standbeen waarmee hij Dani Carvajal te kijk zette in een volgepakt Bernabeu. Het subtiele wippertje over Real Madrid-doelman Thibaut Courtois. Zijn twee treffers tegen Fortuna Sittard. En als kers op de taart zijn eerste oproep voor de nationale ploeg van Brazilië. Het was de week van David Neres, de Ajax-aanvaller die na twee turbulente jaren nu écht doorbreekt.