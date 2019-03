Amerikaanse basketbalclub schorst fan voor het leven na ’racistische woorden’

De man belandde tijdens de wedstrijd tegen Oklahoma City Thunder (89-98) in een verhitte woordenwisseling met Russell Westbrook, de vedette van de bezoekende ploeg. De toeschouwer, die in gezelschap van zijn vrouw op de tribune zat, riep allerlei lelijke dingen naar de gewisselde Westbrook.

Utah Jazz heeft op basis van videobeelden en ooggetuigen de man opgespoord. Hij bleek „buitensporige en denigrerende” taal te hebben gebruikt richting Westbrook, die zich op zijn beurt verbaal ook niet onbetuigd liet. De 30-jarige Amerikaan kreeg voor zijn reactie een boete van 25.000 dollar (ruim 22.00 euro) van de NBA.

Zwaar geprovoceerd

De topschutter van Oklahoma City verklaarde dat hij zwaar geprovoceerd was door het echtpaar. „Ze zeiden tegen me dat ik op mijn knieën moest gaan zitten, zoals ik vroeger gewend was. Voor mij is dat onaanvaardbaar. Het is respectloos en voor mij is het ook racistisch.”