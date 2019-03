Ronaldo: ’Voor dit soort magische avonden ben ik gehaald’

„Dit is de reden waarom Juve mij gehaald heeft”, zei de Portugees tegenover Sky Italia. „Voor dit soort magische avonden. Het moest een speciale avond worden en dat werd het ook. Atletico is een ontzettend sterk team en een moeilijke ploeg om tegen te spelen, maar dat zijn wij ook. De instelling van ons team was geweldig, dit is de mentaliteit die nodig is in de Champions League.”

Kopballen en penalty

Na de 2-0 nederlaag tijdens de heenwedstrijd in Madrid sloeg Ronaldo zowel voor als na rust toe met een kopbal. In de slotfase besliste hij het tweeluik vanaf elf meter nadat scheidsrechter Björn Kuipers een overtreding op Federico Bernardeschi had bestraft met een penalty.

„Het is nog veel te vroeg om over een eventuele finale te praten”, zei Ronaldo, die de Champions League met Real Madrid al vijf keer won. We bekijken het stapje voor stapje, maar we zitten op het juiste spoor.”

Verdediger Leonardo Bonucci benadrukte dat Juventus nooit moet worden afgeschreven. „Heel wat mensen waren klaar om onze uitschakeling te vieren. Het spijt me voor hen”, zei de Italiaan op cynische toon. „Juventus reageert altijd op het veld. We mogen trots op onszelf zijn.”