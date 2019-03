Djokovic verrassend ten onder tegen Kohlschreiber

Djokovic won het hoog aangeschreven toernooi in Californië vijf keer, voor het laatst in 2016. Van de vorige negen ontmoetingen op de ATP-Tour met de Servische nummer 1 van de wereld had Kohlschreiber maar een keer kunnen winnen.

In de eerste set had de Duitse nummer 39 van de wereld aan één break genoeg. In de tweede set nam Kohlschreiber meteen een 2-0 voorsprong en hield die marge vervolgens vast. Na een tweede break op 4-2 mocht de Duitser zelf serveren voor de zege. Djokovic gaf zich echter nog niet gewonnen en brak terug. Op zijn volgende opslagbeurt sloeg Kohlschreiber wel toe.

Nadal

Rafael Nadal plaatste zich wel op overtuigende wijze voor de vierde ronde. De Spaanse nummer 2 van de wereld versloeg Diego Schwartzman uit Argentinië in twee sets: 6-3 6-1. Nadal, drievoudig winnaar van het toernooi, treft nu Filip Krajinovic. De Servische qualifier, 113e op de mondiale ranglijst, verraste de als veertiende geplaatste Daniil Medvedev uit Rusland met 6-3 6-2.

Rafael Nadal Ⓒ USA Today Sports

Nishikori

Djokovic en Medvedev waren niet de enige spelers van naam die zich lieten verrassen. De Japanner Kei Nishikori, nummer 7 van de wereld, moest buigen voor de jonge Pool Hubert Hurkacz: 4-6 6-4 6-3. De als tiende geplaatste Kroaat Marin Cilic werd afgetroefd door de 19-jarige Denis Shapovalov. Het Canadese talent, nummer 25 van de mondiale ranglijst, won met 6-4 6-2.

