’Onze mond viel open van verbazing door De Ligt’

PEC-spelers Zian Flemming (l.), doelman Mickey van der Hart en Pelle Clement treffen vanavond hun oude club Ajax. Ⓒ FOTO HOLLANDSE HOOGTE

ZWOLLE - Drie Zwolse ex-Ajacieden stonden vorige week op de banken toen hun oude club voetbalhistorie schreef tegen Real Madrid. Hoe groot hun bewondering voor het huidige Ajax ook is, toch hopen ze vanavond met PEC Zwolle stiekem iets mee te snoepen uit Amsterdam. „Eén ding is zeker. Als we te lief voor ze zijn, dan gaat het heel moeilijk worden”, weet Pelle Clement (22), die voor het eerst in zijn carrière tégen Ajax gaat spelen.