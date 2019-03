Jeroen Dubbeldam met Zenith Ⓒ Jacob Melissen

DEN BOSCH - Zijn topdrie? Nu het afscheid van Zenith snel dichterbij komt, heeft Jeroen Dubbeldam even bedenktijd nodig om zijn keuze te bepalen. „Het EK in Aken in 2015 komt op de eerste plaats. Ik voelde het al aankomen. Zoals Zenith daar reed, was hij onverslaanbaar. Zoveel overmacht. Zenith op zijn best.”