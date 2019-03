Dumoulin bedankt voor leidersrol: ’Die eis ik niet op’

„Wanneer heb jij de laatste jaren nog eens zo’n versnelling van mij gezien?”, pareert hij de vraag. „Ik ben niet meer dat type renner met een explosieve versnelling in de benen. Vijf jaar geleden kon ik dat enigszins. Ik was toen nog niet goed genoeg, maar had wel zo’n demarrage in de benen. Nu ben ik een stuk beter, maar ontbeer ik die versnelling. Daarvoor ben ik teveel klimmer geworden.”

Michael Matthews was de aangewezen kopman bij Team Sunweb voor de Primavera (23 maart). Door zijn ernstige valpartij in Parijs-Nice, waar de Aussie naast een hersenschudding ook een breukje in zijn oogkas opliep, lijkt de rolverdeling heel anders te liggen. „Maar ik ga volgende week in Milaan-Sanremo zeker niet het kopmanschap opeisen”, vervolgt Dumoulin. „Zonder Michael hebben we niet echt een kopman. Dan gaan we er vrij in. Milaan-Sanremo is ieder jaar een beetje minder mijn race aan het worden. Ik word elk jaar meer een ronderenner die zich toelegt op het hooggebergte en Milaan-Sanremo blijft altijd hetzelfde. Het is niet meer echt een koers die bij mijn mogelijkheden past. Ik kon heel nuttig zijn in dienst van Matthews. Als hij er niet is, moeten we echter zeker niet mijn kaart gaan trekken, want dan hebben we niks te trekken.”

Voorzichtig

Het is duidelijke taal van Dumoulin op anderhalve week van de openingsklassieker langs de bloemenrivièra die de wielerlente echt inluidt. Vandaag begint eerst de Tirreno-Adriatico, waar de Maastrichtenaar als een van de vijf favorieten wordt gepresenteerd. De Italiaanse rittenkoers tussen de Tirreense en Adriatische zee is zijn hoofddoel van dit voorjaar. „Maar in deze periode van het jaar heb ik in het verleden nog nooit goed gepresteerd. Daarom ben ik ook nu voorzichtig. Net als in de UAE Tour (hoewel Dumoulin het klassement halverwege die ronde liet lopen eindigde hij daar als zesde, red.) ga ik nu opnieuw voor het klassement. Of ik goed genoeg ben om voor de podiumplekken mee te strijden, dat weet ik niet.”