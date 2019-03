’Magallan moet het oppikken zoals Alex’

De Argentijn Lisandro Magallan is de laatste speler die de overstap maakte naar Amsterdam. Voor maximaal negen miljoen euro kwam hij afgelopen winter over van Boca Juniors. De Visser is bekend met de 25-jarige verdediger, maar betwijfelt of hij een succes wordt.

Logge olifant

„Magallan is een heel sterke verdediger, maar hij zal echt een tandje beter moeten worden aan de bal”, aldus de topscout. „Dat wordt bij Ajax wel van hem gevraagd. Maar goed, dat is mogelijk, hè? Toen ik Alex in 2004 naar PSV bracht, zeiden ze na een paar trainingen: ’Piet wat heb je nou gedaan, man? Wat een logge olifant!’ Maar na drie maanden was hij de beste speler van PSV. Als Magallan het net zo oppikt als Alex, kan het nog wel wat worden. Ik ben er nog niet van overtuigd, maar ze moeten hem bij Ajax wel even de kans geven.”

Lees de hele reportage over Ajax in de De Telegraaf Extra van woensdag 13 maart:

Bekijk ook: Lach terug bij Neres na turbulente jaren