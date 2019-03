’Neres zal veel aanbiedingen gaan krijgen’

„Neres speelde daar met São Paulo onder 19”, vertelt de Nederlandse topscout van Chelsea. „Hans tikte mij aan en zei: ’Kijk die linkspoot! Snel, behendig én doelgericht.’ We waren allebei zeer gecharmeerd van hem. Hans is hem na dat toernooi blijven volgen. Een compliment voor Van der Zee, want ik kende Neres helemaal niet. Hoewel ik voor Chelsea vaak aan het werk was in Brazilië, was hij ons nog niet opgevallen. Goed dat Ajax zijn komst heeft doorgedrukt.”

Op advies van Van der Zee, die zelf acht jaar in de Ajax-opleiding speelde, haalde Overmars Neres begin 2017 naar Amsterdam. „Achteraf was Ajax ook beter voor zijn ontwikkeling dan Chelsea”, meent De Visser. „Ik volg hem nu met heel veel plezier. Hij heeft het waargemaakt. Tegen Real Madrid was hij fantastisch, maar ook afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard zag ik het weer, die doeltreffendheid. Hij is niet makkelijk te pakken, onvoorspelbaar in zijn acties. Als hij een steekbal krijgt, is hij weg. Een vleugelspeler die assists geeft en scoort. Wat wil je nog meer?”

’Neres zou bij mij altijd spelen’

De Visser begrijpt dan ook niet dat Neres dit seizoen lang niet alles speelde onder trainer Erik ten Hag. Vooral omdat hij vorig seizoen de meeste Ajax-goals afleverde. „Dat hij sommige wedstrijden niet eens inviel, was voor mij onbegrijpelijk. Zo’n speler zou bij mij altijd spelen. Ik hoop dat hij nu nog een jaar bij Ajax blijft, om nog sterker en beter te worden. Dan kan hij de stap maken naar een echte topclub. Neres kent het spel van Ajax, hij is ingeburgerd. En als hij bij de nationale ploeg aan spelen toekomt, komt hij pas echt in de picture. Hoewel ik denk dat hij nu ook al aanbiedingen zal krijgen. Iedereen heeft gezien hoe hij met Ajax Real Madrid van de sokken heeft geblazen. Europese topclubs dus ook.”

David Neres maakt naam voor zichzelf bij Ajax. Ⓒ Pro Shots

Lees de hele reportage over Ajax in de De Telegraaf Extra van woensdag 13 maart:

Bekijk ook: Lach terug bij Neres na turbulente jaren