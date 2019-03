Indian Wells: Nummer één Osaka naar huis

Voor Osaka was de toernooizege van Indian Wells vorig jaar haar eerste grote titel. Ze won vervolgens in 2018 de US Open en begin dit jaar de Australian Open. Daarmee nam ze ook de nummer één positie van de wereldranglijst over van Simona Halep.

Tegen Bencic kwam de 21-jarige Japanse dinsdag niet aan te pas op het prestigieuze toernooi in Californië. De 22-jarige Zwitserse had aan een uur en zes minuten genoeg om Osaka naar huis te sturen. Drie keer brak ze de service van Osaka in de eerste set en twee keer in de tweede set.