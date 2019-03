Federer binnen uur klaar met Wawrinka

De Zwitserse tennislegende had nog geen uur nodig om zijn vriend en landgenoot Stan Wawrinka in twee sets te verslaan: 6-3 6-4. Een verrassing was de zege niet. Federer versloeg Wawrinka, door blessures achterop geraakt op de wereldranglijst, voor de zesde opeenvolgende keer. De onderlinge stand is 22-3 in het voordeel van de twintigvoudig grandslamwinnaar.

Federer is op jacht naar zijn zesde titel op de BNP Paribas Open, zoals het toernooi van Indian Wells officieel heet. In 2017 won hij er in een memorabele finale van Wawrinka, die na afloop nog net niet in tranen uitbarstte en zijn vriend een 'asshole' noemde toen die een glimlach daarover niet kon onderdrukken. De laatste keer dat beiden elkaar troffen, in augustus in Cincinnati, had Wawrinka nog een derde set afgedwongen. Ditmaal was Federer veel sneller klaar waardoor hem nu een duel met de Brit Kyle Edmund wacht om een plaats in de kwartfinales.