PEC-goalie houdt rekening met drukke avond in ArenA

Voor Van der Hart wordt het de zesde ontmoeting met zijn grote jeugdliefde. De voorgaande keren leverden allemaal een nederlaag op. „Met Go Ahead Eagles waren we dicht bij een punt, maar toen ging het mis met het polletje”, aldus de goalie, die vlak voor tijd over een stuiterende terugspeelbal heen maaide en zo Ajax alsnog zag winnen.

Gezien de huidige vorm van Ajax lijkt het op voorhand geen pretje voor een doelman om naar de ArenA te gaan. „Ik houd rekening met een drukke avond”, aldus Van der Hart. „Het is natuurlijk een ongelofelijke ploeg met ongelofelijke voetballers, maar het is ook weer niet onmogelijk om iets te pakken. Ze hebben dit jaar al in meerdere wedstrijden wat laten liggen.”

