Frenkie mist PEC; Ziyech vraagteken

De Amsterdammers moeten het vandaag in het uitgestelde duel met PEC Zwolle stellen zonder Frenkie de Jong. En achter de naam van Hakim Ziyech staat een groot vraagteken. De Jong bleef tegen Fortuna in de rust met lichte liesklachten in de kleedkamer achter en is onvoldoende hersteld om tegen PEC Zwolle te kunnen starten. Of hij wel op de bank plaatsneemt wordt vandaag beslist.

Ziyech heeft last van zijn kuit. En het is de vraag in hoeverre Erik ten Hag bereid is om risico’s te nemen met de smaakmaker. Zondag staat het lastige uitduel met AZ op het programma en dat lijkt haalbaar voor Ziyech, tenzij de blessure verergert. Mocht Ziyech niet spelen, dan is Zakaria Labyad zijn logische vervanger. Een andere optie is dat Noussair Mazraoui het middenveld versterkt en diens positie rechts achterin wordt ingenomen door Joël Veltman of Rasmus Kristensen.

Als Ajax vanavond van PEC Zwolle wint, wordt de achterstand op koploper PSV verkleind tot twee punten. De inhaalwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 18.30 uur.