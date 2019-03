Simeone: ’Juve had ons volledig in de greep’

„Juventus was beter en verdiende te winnen. Ze hadden ons volledig in hun greep”, sprak de Argentijnse coach, die met zijn team de afgelopen jaren twee keer de finale bereikte van het belangrijkste Europese clubtoernooi en vorig jaar na uitschakeling in de groepsfase nog wel de Europa League wist te winnen.

„Je kunt een tegenstander alleen maar feliciteren als ze zo goed voetballen. We maakten veel fouten, dat is zeker, en dat neem ik vooral mezelf kwalijk. Juventus deed het tactisch beter, de ’tweede bal’ was ook steeds voor hun. Daarom hebben ze de wedstrijd gewonnen.”

Volgens Simeone viel zijn ploeg niets te verwijten als het om gedrevenheid en inzet ging. „Ze hebben ons verslagen omdat ze beter waren. Dat kan gebeuren, daarvoor moet je respect hebben.”