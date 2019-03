’Vergis je niet, Kai beschikt over killerinstinct’

Een ontketende Kjeld Nuis kwam gevaarlijk dichtbij, dankzij zijn wereldrecords. Maar zoals Mark Tuitert terecht aanstipt: „Kjeld wist dit seizoen de ogen op zich gericht, Kai won de titels”, aldus het jurylid, ook doelend op de spraakmakende diskwalificatie van Nuis die volgde na het afsnijden van een bocht tijdens de EK sprint.

„Kai vliegt soms onder de radar door. Hij is iemand over wie je over vijf jaar plots denkt: zo, die heeft eigenlijk best veel gewonnen. Hij is bescheiden, maar vergis je niet, hij beschikt over killersinstinct. Als het moet, is hij zo scherp als een mes. Hij maakt ook zelden foutjes, is een koele kikker. Wat dat betreft was de mislukte wissel met Pavel Koelizjnikov tijdens de WK sprint, waarbij hij zijn kansen op een plak vergooide, een zeldzaamheid.”

