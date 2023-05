FC Twente onderzoekt mogelijk racisme richting Ajacied Brobbey

Ajax-speler Steven Berghuis sloeg na afloop van de wedstrijd van zijn club bij FC Twente (3-1) bij de spelersbus een fan. Racistische uitlatingen tegen spits Brobbey zouden daar van invloed op zijn geweest. Berghuis heeft van Ajax een boete van onbekende hoogte gekregen en heeft spijt betuigd voor zijn actie.

VIDEO: ‘Berghuis had die klap niet moeten geven’:

Of er aangiftes liggen tegen Berghuis of de supporter kunnen de politie-eenheden van Amsterdam en Oost-Nederland niet zeggen. De politie doet nooit uitspraken over individuele gevallen, zegt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland. In dit geval zegt de politie ook niet te weten wie de betreffende supporter is. „Het kan ook zijn dat die persoon helemaal niet in deze regio woont.”

De KNVB weet nog niet of er als voetbalbond kan worden opgetreden tegen Berghuis voor zijn wangedrag. „Het is buiten het stadion gebeurd, maar het gaat dan wel weer over voetbal”, legt een woordvoerder de onduidelijkheid uit. De kwestie is volgens hem nog onderwerp van gesprek binnen de bond, die hierover volgende week meer duidelijkheid verwacht.