Schalke 04 wil graag verder met Huntelaar

„Wat zeker is, is dat we samen in gesprek gaan”, zei Knäbel. „Wat Klaas-Jan als voetballer en als persoonlijkheid laat zien is van grote klasse. Hij heeft ook nog eens een zeer positieve invloed op andere spelers. We willen met hem verder, of het haalbaar is hangt van veel zaken af.”

Lange tijd gaf Huntelaar aan na dit seizoen te stoppen. Een kleine twee weken geleden zette Huntelaar toch de deur weer op een kier voor de Duitsers. „Ik zei dat over het einde van mijn carrière bij Ajax, nu heb ik gewoon de huidige situatie in mijn hoofd”, zei de Nederlandse spits nog ontwijkend tegenover het Duitse voetbalmagazine Kicker. Maar daar voegde hij veelzeggend aan toe: „Je weet maar nooit ...”

Huntelaar stapte in januari over van Ajax naar Schalke, waar hij al eerder speelde. Door blessures kwam hij tot nu toe pas vier keer in actie en maakte hij één doelpunt.

Schalke staat op de laatste plaats in de Bundesliga en degradatie is waarschijnlijk.