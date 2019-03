Ronaldo provoceert met ’cojones’ Simeone

„Het symboliseert dat we ballen hebben”, lichtte de Atlético-trainer zijn gebaar toen toe. DE UEFA was er niet van gecharmeerd en gaf hem een boete van 20.000 euro.

Het is nog niet bekend of de UEFA het gebaar van Ronaldo in dezelfde obscene categorie schaart.

Door de hattrick van Ronaldo wist Juventus de 2-0 nederlaag in Madrid ongedaan te maken waardoor de Italianen de kwartfinales van de Champions League bereikten.