Weer wedstrijd van Ajax verplaatst

In de Johan Cruijff ArenA wordt om 18.30 uur afgetrapt. De uitwedstrijd van Ajax tegen Willem II op zaterdag 6 april is met vijf kwartier vervroegd en begint nu om 18.30 uur.

De KNVB voert de twee wijzigingen door om Ajax meer rust te geven voor de wedstrijden in de Champions League. De eerste wedstrijd van de Amsterdammers in de kwartfinales van het belangrijkste Europese clubtoernooi is dinsdag 9 of woensdag 10 april. De return volgt op dinsdag 16 april of woensdag 17 april.

De loting voor de kwartfinales is vrijdag. Dan worden ook de speeldata bekend.