Kevin Strootman kiest voor derde avontuur in Italië

De overstap naar Cagliari hing al even in de lucht. Voor Strootman wordt Cagliari zijn derde Italiaanse club, nadat hij eerder voor AS Roma en Genoa uitkwam. Voordat hij in Italië belandde, speelde Strootman voor Sparta Rotterdam, FC Utrecht en PSV. Vanuit Eindhoven maakte hij in 2013 voor 17,5 miljoen euro de overstap naar AS Roma.

Strootman, 46-voudig Oranje-international, heeft bij Marseille nog een contract voor twee jaar.

„Ervaring, fysieke kracht en techniek, krachtige en precieze schoten en de wilskracht om te winnen. Het zit allemaal in het arsenaal van Strootman”, aldus zijn nieuwe club. „Nu zal hij die kwaliteiten kunnen inzetten in dienst van Cagliari.”