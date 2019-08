Kittel stopt met wielrennen vanwege motivatieproblemen

Eerder dit jaar liet Kittel zijn contract bij Katoesja-Alpecin ontbinden. De Duitser behoorde jarenlang tot de beste sprinters in het peloton. Hij won onder meer veertien etappes in de Tour de France en vier in de Giro d’Italia.

Kittel, die doorbrak bij de Shimano-ploeg van manager Iwan Spekenbrink (nu Team Sunweb), droeg in 2013 en 2014 na winst van de openingsetappe in de Tour steeds een dag de gele leiderstrui. Nadat hij in 2017 in dienst van Quick-Step maar liefst vijf etappes in de Tour had gewonnen, stapte de sprinter over naar Katoesja-Alpecin. Sindsdien wist hij amper meer wat te winnen.