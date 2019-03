Verbij klopt Nuis na uitzonderlijk spannende strijd

De sprinter van Team Reggeborgh hield Kjeld Nuis zéér nipt achter zich. De schaatser van Jumbo-Visma reed tijdens de World Cup-finale in Salt Lake City twee wereldrecords, maar het was nét niet genoeg om Verbij nog te passeren: het verschil was slechts twee(!) punten.

Verbij werd dit jaar Europees kampioen sprint en won bij de WK afstanden goud op de duizend meter en vergaarde daar een voorsprong mee die niet meer goed te maken was voor Nuis.

Bij de vrouwen was het Ireen Wüst die voor de negende keer het klassement won. De wereldkampioen 1500 meter, schaatsend voor Team TalentNED, hield Europees kampioen allroud Antoinette de Jong van Jumbo-Visma ruim achte zich.

Verbij en Wüst krijgen de Ard Schenk Award woensdagavond uitgereikt.

Officiële eindstand Telesport Klassement Schaatser van het Jaar

Mannen

1. Kai Verbij 730

2. Kjeld Nuis 728

3. Patrick Roest 703

4. Thomas Krol 483

5. Sven Kramer 389

Vrouwen

1. Ireen Wüst 779

2. Antoinette de Jong 662

3. Jutta Leerdam 427

4. Esmee Visser 380

5. Sanneke de Neeling 312

* Een deskundige jury van oud-topschaatsers (Ab Krook, Yvonne van Gennip, Marianne Timmer, Rintje Ritsma, Hilbert van der Duim en Mark Tuitert) verdeelde na elk groot evenement punten over de in hun ogen vier best presterende Nederlandse mannen en vrouwen. Ook de fans konden via de website van Telesport weer meestemmen en mooie prijzen winnen.

De waardering van de jury was niet louter gebaseerd op de klasseringen van de schaats(st)ers. Ook op basis van mentaliteit, uitstraling, techniek (opbouw race) en het verrassingseffect kunnen punten werden toegekend.