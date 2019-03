Verstappen kijkt uit naar het doven van de lichten

In aanwezigheid van talrijke racefans liet Max Verstappen weten uit te kijken naar zondag als „de lichten doven.” Ook teamgenoot Pierre Gasly en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner waren van de partij.

„Het was fijn om een winterpauze gehad te hebben, maar ik wilde al snel weer terug de auto in. Het was lekker toen het eenmaal zover was”, aldus Verstappen op zijn eigen website. „In Barcelona hebben we onze nieuwe auto en het nieuwe partnership met Honda kunnen leren kennen en ontdekken. Het zijn spannende tijden voor ons”, aldus Verstappen.

Bekijk hieronder de Formule 1 Opwarmronde. Onze F1-watcher Erik van Haren en Giedo van der Garde, ex-coureur in de koningsklasse van de autosport, blikken vooruit op het seizoen dat volgende week zondag van start gaat in Melbourne.

Bekijk hieronder wat de nieuwe regels in de Formule 1 voor Max Verstappen betekenen: