Live extra - ’Barça’ op voorsprong, Van Dijk kopt Liverpool op 1-2

FC Barcelona heeft in de tweestrijd met Olympique Lyon de beste papieren. De eerste ontmoeting eindigde in Frankrijk onbeslist (0-0).

In Camp Nou leden de Catalanen in de Champions League voor het laatst in 2013 een nederlaag. Dat was tegen Bayern München. De laatste keer dat de Catalanen de Europese topcompetitie wonnen, was in 2015.

Bayern München moet woensdagavond aan de bak tegen Liverpool. Op Anfield bleef het in de eerste ontmoeting 0-0. Liverpool bereikte vorig seizoen nog de finale van de Champions League, waarin Real Madrid te sterk bleek.

