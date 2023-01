Premium Het beste van De Telegraaf

Arne Slot heeft één opdracht: nog een keer zo’n serie van zeventien duels Justin Bijlow: ’Voetballend niet heel leuk, meer een vechtklassieker’

Dusan Tadic (m.) zit behoorlijk klem tussen de Feyenoorders Quilindschy Hartman (l.) en Oussama Idrissi. Ⓒ FOTO’S RENÉ BOUWMAN

ROTTERDAM - Justin Bijlow is geen man van ingewikkelde commentaren. De doelman van Feyenoord is recht voor zijn raap en daarom is zijn oordeel over De Klassieker, die Feyenoord opnieuw niet kon winnen, kraakhelder. „Voetballend was dit niet heel leuk, het was meer een vechtklassieker”, aldus de man die dichter bij de achterban staat dan iedere andere Feyenoord-speler.