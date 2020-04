Michael van Gerwen is weer vader geworden

„Mijn vrouw heeft het heel goed gedaan”, laat Van Gerwen aan zijn volgers weten. „Mike, welkom op deze wereld”, onthult de 30-jarige Vlijmenaar vervolgens ook de naam van hun zoontje. Hij plaatst er een prachtig kiekje van de nieuwste aanwinst in huize Van Gerwen bij.

Van Gerwen is normaal gesproken meerdere dagen per week van huis en vertoeft veelal in Groot-Brittannië vanwege het darts. Na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus is echter ook zijn geliefde sport stil komen te liggen. In de prestigieuze Premier League werd drie weken geleden voor de laatste keer gespeeld. Dat was nog in Liverpool, waar Van Gerwen toen van aartsrivaal Gerwyn Price won.

Het is nog onduidelijk wanneer de darters hun pijlen weer kunnen oppakken. Tot die tijd traint Van Gerwen, zo liet hij eerder al op Instagram zien, thuis in het Brabantse Vlijmen. De komende periode zal hij daarnaast vooral ook genieten van de gezinsuitbreiding.