Willem II-smaakmaker opgeroepen voor Zweden

Isak maakte deze winterstop de overstap van Borussia Dortmund naar de Eredivisie. De talentvolle aanvaller wordt door de Duitse club aan Willem II verhuurd tot aan het eind van het seizoen.

Toptalent

Tot zover weet Isak zijn status als toptalent waar te maken in Tilburg. In totaal zeven competitie-optredens voor de Tricolores, kwam de 19-jarige aanvaller tot vier treffers en hij leverde tevens een assist af. Daarnaast was Isak erg belangrijk voor zijn club tijdens de halve finale van de beker, waar hij de gelijkmaker tegen AZ voor zijn rekening nam. Willem II won uiteindelijk van AZ na strafschoppen en plaatste zich voor de finale van het nationale bekertoernooi.

Rentree

De rappe aanvaller, met roots uit Eritrea, doorliep alle vertegenwoordigende elftallen van Zweden en kwam tot zover tot twee interlands, waarin hij eenmaal doel trof. Zijn laatste uitverkiezing voor de nationale ploeg stampt uit januari 2017.

Isak maakt dus na ruim twee jaar zijn rentree. Hij is door Andersson geselecteerd voor de EK-kwalificatieduels tegen Roemenië en Noorwegen.