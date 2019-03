Video: Opmerkelijke crash wielrenners met toeschouwer

Bij de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico stak een man zonder te kijken de weg over, terwijl op dat moment de ploeg van Bora-Hansgrohe op hoge snelheid voorbij reed. Rafal Majka en Oscar Gatto konden de man niet meer ontwijken en knalde hard bovenop de voorbijganger.

De eerste berichten vanuit het Duitse wielerkamp over hun renners zijn enigszins positief. Gatto heeft wat kneuzingen opgelopen en Majka is er iets slechter aan toe. Beiden zijn uiteindelijk weer op de fiets gestapt en hebben de finish bereikt. Het is vooralsnog onduidelijk hoe het met de man gesteld is.