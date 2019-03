UEFA start onderzoek naar woede-uitbarsting Neymar

De Europese voetbalbond meldt woensdag een onderzoek te starten.

De geblesseerde Neymar zag vanaf de tribune dat zijn elftal in blessuretijd een strafschop tegen kreeg nadat de bal na een schot van Diogo Dalot de elleboog van Presnel Kimpembe had geraakt. Manchester United benutte de penalty en de Engelse club bereikte daardoor alsnog de kwartfinales.

Instagram

„Dit is een schande!”, schreef Neymar op Instagram. „Ze zetten vier mensen die geen verstand van voetbal hebben daar neer om naar een herhaling in slow motion te kijken. Dit is onmogelijk! Hoe kan die jongen nou zijn hand achter zijn rug houden?”