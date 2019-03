’Barney’ en Van Gerwen moeten opstaan na mindere fase

Voor Van Gerwen wordt het weer een keer tijd om te winnen. De 29-jarige Brabander raakte vorige week zijn koppositie kwijt. Nadat hij een week eerder al van James Wade verloor, kwam het tegen invaller John Henderson tot een onnodig gelijkspel. Tussendoor werd de nummer één van de wereld ook nog eens voortijdig uitgeschakeld bij de UK Open. Van Gerwen moet in Nottingham zien af te rekenen met Gerwyn Price. Beide spelers maken deel uit van de huidige top-4. Samen met Wade en Cross hebben zij zeven punten verzameld. Van Gerwen heeft van het kwartet echter slechtste legsaldo.

„Ik kijk uit naar de partij met Gerwyn”, aldus Van Gerwen tegenover PDC. „Hij steekt in een goede vorm en heeft de afgelopen periode uitstekend gepresteerd. Maar eerlijk, als ik mijn beste niveau benader dan win ik van hem. Daarnaast heb ik al vaak laten zien dat ik me terugknok na enkele teleurstellende resultaten. Ik kom sterker terug en ik hoop daar donderdag mee te beginnen.”

Afscheid

Van Barneveld heeft een roerige week achter de rug. De 51-jarige Hagenees maakte via zijn manager Jaco van Bodegom bekend dat hij gaat scheiden. De privéperikelen spelen al maanden een rol in het leven van Barney. Dat heeft zijn weerslag op de sportieve prestaties. Zo heeft hij in de eerste vijf speelronden van de Premier League geen overwinning geboekt.

Om een voortijdig afscheid van de prestigieuze competitie te voorkomen, moet Van Barneveld in de komende vier partijen toch punten gaan sprokkelen. Voorlopig staat de vijfvoudig wereldkampioen op een laatste plek. Het gat naar een ’veilige positie’ is vooralsnog met één punt ten opzichte van Michael Smith wel klein. De komende tegenstanders zijn daarentegen van een hoog kaliber. Zo treft hij de wereldkampioenen van de laatste twee jaar. Te beginnen in Nottingham met Rob Cross, die in 2018 verrassend de wereldtitel veroverde.

Saillant detail is dat Van Barneveld in speelronde 9 in Ahoy het opneemt tegen Michael van Gerwen. Die wedstrijd kan wel eens doorslaggevend zijn. Het is op donderdag 28 maart in Rotterdam namelijk Judgement Night. Dat betekent dat de nummer laatst van dat moment degradeert. Daarna vervolgen de beste acht darters hun weg, waarna eind mei in Londen de finaleronde volgt met de beste vier.

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Programma 6e speelronde Premier League

Nathan Aspinall - Michael Smith

James Wade - Mensur Suljovic

Rob Cross - Raymond van Barneveld

Gerwyn Price - Michael van Gerwen

Peter Wright - Daryl Gurney

