Bazoer: ’Het zegt genoeg dat Tadic en Blind zo reageerden’

Ajax stond al met tien man op het veld, toen Bazoer de bezoekers prachtig op gelijke hoogte schoot. Hij vierde zijn treffer uitbundig, tot onvrede van het Amsterdamse publiek. „Ik heb hier heel mooie jaren meegemaakt”, zei hij. „Maar dat wil toch niet zeggen dat ik niet mag juichen na een goal tegen mijn oude club? Het deed me niets dat ik daarna werd uitgefloten. Ik had er alleen nog een in moeten schieten.”

Antony bezorgde Ajax toch nog de winst. „Dat was echt niet nodig geweest”, zei Bazoer, die het na het laatste fluitsignaal aan de stok kreeg met Dusan Tadic en Daley Blind. „Zij gingen voor mij staan en heel hard juichen. Dat moeten ze lekker zelf weten. Het zegt genoeg dat ze zo reageerden. Laat ik daar maar niets meer over zeggen. Ik baal dat we hebben verloren. We hadden veel meer verdiend.”

Erik ten Hag ziet Edson Alvarez noodgedwongen het veld verlaten na een rode kaart. Ⓒ BSR Agency

Ten Hag is het niet eens met rood voor Álvarez

Trainer Erik ten Hag van Ajax kan niet leven met de rode kaart die Edson Álvarez vlak voor rust kreeg. „Iedereen die gevoetbald heeft, weet dat hij dit niet expres deed”, zei hij.

Álvarez ging op een been van Loïs Openda staan. „In het eerste competitieduel met Sparta krijgt Tagliafico een rode kaart omdat de bal op het kunstgras stuit. En nu dit weer. Zo kunnen we geen automatismen kweken. Dan is het knokken met tien man. Dan zie je wel dat we erg veel veerkracht hebben.”

„Vitesse heeft goed gespeeld”, zei Ten Hag. „We waren in het begin niet wakker en geven twee kansen weg. Na die 1-0 komen we met tien man te staan. En toch krijgen we nog twee enorme kansen op 2-0. Dan zit de wedstrijd op slot.”

Ten Hag is tevreden over het spel van de aangetrokken Mohammed Kudus en Antony. Hij wilde niet zeggen of Ajax behoefte heeft aan meer versterkingen. „We evalueren steeds weer hoe we er voor staan. Als we een kans zien dan zullen we die niet laten liggen.”

