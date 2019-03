Dagzege Nielsen, Groenewegen verliest leiderstrui

De coureur van Astana sprong in de laatste kilometer van de eerste serieuze rit voor de klassementsmannen weg uit een kopgroepje van vier man. Op 7 seconden eindigde de Belg Thomas De Gendt als tweede, gevolgd door de Italiaan Giulio Ciccone als derde. Zijn landgenoot Alessandro De Marchi moest genoegen nemen met de vierde plaats, op 18 seconden van de winnaar.

Leiderstrui

De Pool Kwiatkowski nam de leiderstrui over van Groenewegen, die vanaf zondag het klassement aanvoerde dankzij overwinningen in de eerste en tweede etappe. De topsprinter van Team Jumbo-Visma had het woensdag bergop soms moeilijk.

De vierde rit was met 212 kilometer de langste rit in deze editie van Parijs-Nice. Het peloton kreeg tussen Vichy en Pélussin vijf beklimmingen voorgeschoteld, waarvan vier in de laatste 60 kilometer.

Kopgroep

Een kwartiertje na de start ontstond het eerste kopgroepje van zeven man waarbij al snel nog zes andere renners aansloten. Nederlanders zaten daar niet bij. Bij de derde beklimming, van de Côte de Condrieu (eerste categorie), waren er nog zeven vluchters, die op 25 kilometer van de finish een marge van 1.50 minuten op de achtervolgende groep hadden.

Bij de laatste beklimming bleven Nielsen, De Gendt, Ciccone en De Marchi vooraan over. De Deen bleek op weg omhoog richting de finish over de sterkste benen te beschikken. Kwiatkowski (Sky) kwam op 48 seconden van Nielsen als nummer tien binnen en steeg daardoor naar de eerste plaats in het klassement. Wilco Kelderman was in de groep van Kwiatkowski op de 28e plek de eerste Nederlander. Groenewegen kwam 22.32 minuten na de winnaar over de finish.

De vijfde etappe is donderdag een individuele tijdrit over 25,5 kilometer in Barbentane