Ten Hag begint met Labyad tegen PEC

Het drukke programma van de Amsterdammers heeft zijn sporen nagelaten bij Ajax. Daardoor heeft Ten Hag wat moeten schuiven met zijn basiself. De Jong begint op de bank en Ziyech is überhaupt niet in de selectie opgenomen. De Jong kampt met liesklachten en Ziyech heeft last van zijn kuit.

Opstelling

Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Schöne, Labyad; Neres, Dolberg, Tadic.

Om 18.30 trapt Ajax in de Johan Cruijff ArenA af tegen PEC.