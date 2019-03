PSV verlengt contract met Rosario

De middenvelder heeft bij de Eindhovense koploper van de eredivisie tot 2023 bijgetekend.

Van Bommel

Rosario speelt sinds 2016 bij PSV en kwam destijds over van Almere City voor een mager bedrag van 200.000 euro. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een vaste basiskracht van trainer Mark van Bommel.

Dit seizoen kwam Rosario al 32 keer in actie voor de regerend landskampioen. Daarin wist de middenvelder eenmaal te scoren, tijdens het Champions League-duel tegen Internazionale.

Oranje

Zijn goede spel bleef ook bondscoach Ronald Koemand niet onopgemerkt. In oktober maakte Rosario zijn debuut in Oranje in het oefenduel met België. De PSV’er is tevens opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Duitsland en Wit-Rusland.