Gullit zorgt voor extra tintje Oranje bij EK-loting

De aanvoerder van de Europees kampioen van 1988 vertegenwoordigt Nederland als een van de organisatoren van het toernooi waarbij vier duels worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA; drie in de groepsfase (14, 18 en 22 juni, met het Nederlands elftal) en een achtste finale (27 juni, zonder Oranje).

Vanzelfsprekend is ook bondscoach Ronald Koeman aanwezig in Roemenië, hoewel hij een van de vier opponenten in de groepsfase al weet: Oekraïne. De Roemenen komen eveneens in de ’Hollandse’ poule als zij de play-offs van de Nations League winnen. Anders wordt dat Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo of Wit-Rusland. De vierde tegenstander komt uit het rijtje Portugal, Turkije, Oostenrijk, Zweden of Tsjechië.

