Van Emden reed in ploegentijdrit Tirreno met dubbele doelstelling

Jos van Emden op archief Ⓒ ANP

LIDO DI CAMAIORE - Het was een bericht dat hem in de ochtenduren van de ploegtijdrit van de Tirreno deed schrikken. Op sociale media las Jos van Emden dat zijn wielervriend Ad Rijnen op 79-jarige leeftijd was overleden. Natuurlijk was hij op de hoogte van het lange ziekbed van het wielergezicht van Boxmeer, maar de dood komt uiteindelijk altijd nog als een dief in de nacht.