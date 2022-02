Lof voor Joey Veerman is geen garantie voor basisplaats bij PSV

Veerman verving afgelopen donderdag in de wedstrijd voor de Conference League tegen Maccabi Tel Aviv de geschorste Ibrahim Sangaré. Dat deed hij volgens zijn trainer uitstekend. „Hij veroverde een paar ballen. Er zit duidelijk progressie in de manier waarop hij zijn rol als verdedigende middenvelder invult”, zei Schmidt. Maar de Duitser liet doorschemeren dat hij tegen Heerenveen toch weer voor de combinatie van Sangaré met Erick Gutiérrez zal kiezen. Met dat tweetal voor de defensie toonde PSV de meeste stabiliteit.

Voor Veerman is mogelijk wel een andere rol weggelegd. Schmidt ziet in de Volendammer ook een potentiële vervanger voor Mario Götze, die op de nummer-tien positie speelt. „Daar is hij een duidelijke optie voor”, verklaarde Schmidt. Götze zei deze week dat hij zich fysiek klaar voelt om de ’Engelse weken’ van PSV te trotseren. Tegen Maccabi speelde hij echter onopvallend.

Schmidt toonde zich vooral in zijn nopjes met de manier waarop PSV tegen de Israeliërs verdedigd had. „We hebben maar een kans weggegeven, terwijl we met eerst Philipp Max en later Erick Gutiérrez als centrale verdediger toch behoorlijk moesten improviseren. Tactisch staat er inmiddels een stevig fundament. Max en Gutiérrez wisten precies hoe ze hun taak in moesten vullen. Het was al de derde clean sheet voor PSV op rij. Dat geeft veel vertrouwen”, zei Schmidt, die vindt dat PSV sinds de 5-0 nederlaag bij Ajax in de defensie flink progressie maakte.

Tegen Heerenveen hoeft hij in eigen stadion niet te improviseren. Armando Obispo is door een hoofdblessures weliswaar nog niet inzetbaar, maar in vergelijking tot de wedstrijd tegen Maccabi is Olivier Boscagli terug. In dat duel viel Philipp Mwene uit met een knieblessure. Of hij zondag inzetbaar is, dat is nog onzeker. PSV kan, naast Sangaré en Boscagli, ook weer over spits Carlos Vinicius beschikken.